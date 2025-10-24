Текущая цена Memecoin Supercycle сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SUPR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SUPR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Memecoin Supercycle сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SUPR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SUPR прямо сейчас на MEXC.

Цена Memecoin Supercycle (SUPR)

Не в листинге

Текущая цена 1 SUPR в USD:

--
----
+5,00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Memecoin Supercycle (SUPR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:54:37 (UTC+8)

Информация о ценах Memecoin Supercycle (SUPR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00449673
$ 0,00449673$ 0,00449673

$ 0
$ 0$ 0

-0,50%

+5,07%

-15,28%

-15,28%

Текущая цена Memecoin Supercycle (SUPR) составляет --. За последние 24 часа SUPR торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SUPR за все время составляет $ 0,00449673, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, SUPR изменился на -0,50% за последний час, на +5,07% за 24 часа и на -15,28% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Memecoin Supercycle (SUPR)

$ 9,04K
$ 9,04K$ 9,04K

--
----

$ 9,04K
$ 9,04K$ 9,04K

999,55M
999,55M 999,55M

999 545 716,788337
999 545 716,788337 999 545 716,788337

Текущая рыночная капитализация Memecoin Supercycle составляет $ 9,04K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SUPR составляет 999,55M, а общее предложение – 999545716.788337. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,04K.

История цен Memecoin Supercycle (SUPR) в USD

За сегодня изменение цены Memecoin Supercycle на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Memecoin Supercycle на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Memecoin Supercycle на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Memecoin Supercycle на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,07%
30 дней$ 0-20,79%
60 дней$ 0+3,53%
90 дней$ 0--

Что такое Memecoin Supercycle (SUPR)

What is $SUPR?

🚀 $SUPR is a memecoin launched on the Solana blockchain, inspired by the unstoppable Memecoin Supercycle — a phenomenon where crypto and memecoins thrive together.

Unlike traditional PVP (player vs. player) competition between tokens, $SUPR is the community token for all memecoin communities, uniting everyone under one banner as the supercycle builds.

More than just a coin, $SUPR is a movement to bring the memecoin world together, celebrating shared growth, collaboration, and community. 🌊💎

The storm is coming — are you ready? 🌩️🔥

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Memecoin Supercycle (SUPR)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Memecoin Supercycle (USD)

Сколько будет стоить Memecoin Supercycle (SUPR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Memecoin Supercycle (SUPR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Memecoin Supercycle.

Проверьте прогноз цены Memecoin Supercycle!

SUPR на местную валюту

Токеномика Memecoin Supercycle (SUPR)

Понимание токеномики Memecoin Supercycle (SUPR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SUPR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Memecoin Supercycle (SUPR)

Сколько стоит Memecoin Supercycle (SUPR) на сегодня?
Актуальная цена SUPR в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SUPR в USD?
Текущая цена SUPR в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Memecoin Supercycle?
Рыночная капитализация SUPR составляет $ 9,04K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SUPR?
Циркулирующее предложение SUPR составляет 999,55M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SUPR?
SUPR достиг максимальной цены (ATH) в 0,00449673 USD.
Какова была минимальная цена SUPR за все время (ATL)?
SUPR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов SUPR?
Объем торгов за последние 24 часа для SUPR составляет -- USD.
Вырастет ли SUPR в цене в этом году?
SUPR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SUPR для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 05:54:37 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.