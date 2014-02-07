Токеномика Maza (MZC) Откройте для себя ключевую информацию о Maza (MZC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Maza (MZC) Maza is the official reserve currency of the Oglala Lakota Nation of North and South Dakota. Lakota Nation is a "a semi-autonomous North American Indian reservation in South Dakota", which have been seeking recognition as a fully independent nation since the 1970s. Maza was developed by Payu Harris, a native American activist, web developer, and digital currency trader to shine light on the Oglala Lakota Nation quest for sovereignty. Maza is a fork of Zetacoin and was launched on 7 February 2014. Официальный сайт: http://www.mazacoin.org/ Купить MZC сейчас!

Токеномика и анализ цен Maza (MZC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Maza (MZC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 610,09K $ 610,09K $ 610,09K Общее предложение: $ 2,42B $ 2,42B $ 2,42B Оборотное предложение: $ 2,29B $ 2,29B $ 2,29B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 643,45K $ 643,45K $ 643,45K Исторический максимум: $ 0,0834 $ 0,0834 $ 0,0834 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00026598 $ 0,00026598 $ 0,00026598 Узнайте больше о цене Maza (MZC)

Токеномика Maza (MZC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Maza (MZC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MZC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MZC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MZC, изучите текущую цену MZC!

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