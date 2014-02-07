Токеномика Maza (MZC)

Токеномика Maza (MZC)

Откройте для себя ключевую информацию о Maza (MZC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Maza (MZC)

Maza is the official reserve currency of the Oglala Lakota Nation of North and South Dakota. Lakota Nation is a "a semi-autonomous North American Indian reservation in South Dakota", which have been seeking recognition as a fully independent nation since the 1970s.

Maza was developed by Payu Harris, a native American activist, web developer, and digital currency trader to shine light on the Oglala Lakota Nation quest for sovereignty.

Maza is a fork of Zetacoin and was launched on 7 February 2014.

Официальный сайт:
http://www.mazacoin.org/

Токеномика и анализ цен Maza (MZC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Maza (MZC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 610,09K
$ 610,09K$ 610,09K
Общее предложение:
$ 2,42B
$ 2,42B$ 2,42B
Оборотное предложение:
$ 2,29B
$ 2,29B$ 2,29B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 643,45K
$ 643,45K$ 643,45K
Исторический максимум:
$ 0,0834
$ 0,0834$ 0,0834
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00026598
$ 0,00026598$ 0,00026598

Токеномика Maza (MZC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Maza (MZC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MZC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MZC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MZC, изучите текущую цену MZC!

Прогноз цены MZC

Хотите узнать, куда может двигаться MZC? Наша страница прогноза цены MZC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.