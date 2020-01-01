Токеномика Maximize AI (MAXI)

Токеномика Maximize AI (MAXI)

Откройте для себя ключевую информацию о Maximize AI (MAXI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Maximize AI (MAXI)

Maximize AI focuses on simplifying access to a variety of AI-based tools. We are building a centralized platform that incorporates the TAO Bittensor Subnet to empower developers and content creators. The platform works by integrating various AI frameworks and API libraries in one place.

Key Features ✅ Multi-Model Integration: Integrates diverse AI models to effectively handle a wide range of tasks.

✅ Context-Aware Model Selection: The system automatically selects the most appropriate AI model based on the input type, complexity, and objective of a task.

✅ Flexible Architecture: Designed to be customizable for specific business needs and scalable across various use cases.

✅ Cross-Model Collaboration: Enables different AI models to work together and share information to improve the final results.

Официальный сайт:
https://maximizeai.org/

Токеномика и анализ цен Maximize AI (MAXI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Maximize AI (MAXI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 83,24K
$ 83,24K$ 83,24K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 85,00M
$ 85,00M$ 85,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 97,93K
$ 97,93K$ 97,93K
Исторический максимум:
$ 0,00894839
$ 0,00894839$ 0,00894839
Исторический минимум:
$ 0,00054688
$ 0,00054688$ 0,00054688
Текущая цена:
$ 0,00097746
$ 0,00097746$ 0,00097746

Токеномика Maximize AI (MAXI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Maximize AI (MAXI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MAXI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MAXI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAXI, изучите текущую цену MAXI!

Прогноз цены MAXI

Хотите узнать, куда может двигаться MAXI? Наша страница прогноза цены MAXI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.