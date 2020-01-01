Токеномика Marie Rose AI (MARIE) Откройте для себя ключевую информацию о Marie Rose AI (MARIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Marie Rose AI (MARIE) Marie Rose AI was made in fandom of Marie Rose, a playable character introduced in Dead or Alive 5 Ultimate. Marie Rose is a a Swedish fighter who serves as Helena Douglas's personal servant at DOATEC, she employs systema (Russian martial arts) as her fighting style. Despite her diminutive stature and youthful appearance, she's a highly skilled combatant who uses her opponents' strength against them through quick movements and technical throws. Her personality combines playfulness with professional dedication to her duties, and she's formed friendships with other fighters like Honoka while participating in the DOA tournaments to prove her combat abilities. Официальный сайт: https://vvaifu.fun/character/673924589257ff5b86d40874 Купить MARIE сейчас!

Токеномика и анализ цен Marie Rose AI (MARIE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Marie Rose AI (MARIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,00K $ 21,00K $ 21,00K Общее предложение: $ 999,77M $ 999,77M $ 999,77M Оборотное предложение: $ 999,77M $ 999,77M $ 999,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,00K $ 21,00K $ 21,00K Исторический максимум: $ 0,00466177 $ 0,00466177 $ 0,00466177 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Marie Rose AI (MARIE)

Токеномика Marie Rose AI (MARIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Marie Rose AI (MARIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MARIE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MARIE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MARIE, изучите текущую цену MARIE!

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