Токеномика MARBITZ (BITZ) Откройте для себя ключевую информацию о MARBITZ (BITZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен MARBITZ (BITZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MARBITZ (BITZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 168,05K $ 168,05K $ 168,05K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 168,05K $ 168,05K $ 168,05K Исторический максимум: $ 0,00113034 $ 0,00113034 $ 0,00113034 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00016805 $ 0,00016805 $ 0,00016805 Узнайте больше о цене MARBITZ (BITZ)

Токеномика MARBITZ (BITZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MARBITZ (BITZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BITZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BITZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BITZ, изучите текущую цену BITZ!

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