Токеномика Manta mETH (METH) Откройте для себя ключевую информацию о Manta mETH (METH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Manta mETH (METH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Manta mETH (METH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,94M $ 4,94M $ 4,94M Общее предложение: $ 1,98K $ 1,98K $ 1,98K Оборотное предложение: $ 1,98K $ 1,98K $ 1,98K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,94M $ 4,94M $ 4,94M Исторический максимум: $ 4 140,94 $ 4 140,94 $ 4 140,94 Исторический минимум: $ 1 408,84 $ 1 408,84 $ 1 408,84 Текущая цена: $ 2 492,29 $ 2 492,29 $ 2 492,29 Узнайте больше о цене Manta mETH (METH)

Токеномика Manta mETH (METH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Manta mETH (METH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов METH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов METH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой METH, изучите текущую цену METH!

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