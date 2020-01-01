Токеномика MAN (3D) Откройте для себя ключевую информацию о MAN (3D), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MAN (3D) 3D MAN, once a Solana-based meme token languishing with a $2,000 market cap, has been revitalized by two dedicated admins who overhauled its social media presence and launched a dynamic website. With ambitions to ignite a 3D meme revolution, 3D MAN aims to pioneer the first 3D token launchpad on Solana, utilizing $MAN and SOL as trading pairs for new 3D-based tokens to drive demand and enhance $MAN’s value. Though currently lacking direct utility, the project thrives on a passionate community of traders united in crafting a groundbreaking crypto meta from scratch. The team’s transparency, with doxxed members, and plans for AI-enhanced 3D graphics and videos further fuel its momentum, positioning 3D MAN as a bold contender in the meme coin space. Официальный сайт: https://3dmansol.com Купить 3D сейчас!

Токеномика и анализ цен MAN (3D) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MAN (3D), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 247,17K $ 247,17K $ 247,17K Общее предложение: $ 991,82M $ 991,82M $ 991,82M Оборотное предложение: $ 991,82M $ 991,82M $ 991,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 247,17K $ 247,17K $ 247,17K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00024774 $ 0,00024774 $ 0,00024774 Узнайте больше о цене MAN (3D)

Токеномика MAN (3D): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MAN (3D) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 3D, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 3D. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 3D, изучите текущую цену 3D!

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