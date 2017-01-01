Токеномика Matrix AI Network (MAN) Откройте для себя ключевую информацию о Matrix AI Network (MAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Matrix AI Network (MAN) Сеть Matrix AI Network, вдохновленная фильмом «Матрица», была создана в 2017 году. С тех пор мы работаем над версией 1.0, применяя ИИ для оптимизации общедоступной сети MATRIX, и над версией 2.0, создавая децентрализованную экономику ИИ. Начиная с 2023 года мы переходим на Матрицу 3.0, в которой нейробиология сочетается с результатами версий 1.0 и 2.0. По сути, мы используем мозговой сигнал для Avatar Intelligence (AvI), реализуя сценарий, представленный в фильмах «Матрица», где человеческий мозг загружается в Интернет. Это означает, что у каждого будет свой собственный цифровой аватар в Метавселенной. Официальный сайт: https://www.matrix.io/ Whitepaper: https://1369953351-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FT5LtcFS1DoKk05KGaZdm%2Fuploads%2FOnsRSLdWol2UnvQRYM9t%2FMatrix%203.0%20Roadmap%20Full%20EN.pdf?alt=media&token=ef0cf8d3-81e0-473a-9da5-5ffad4dffe50 Обозреватель блоков: https://tom.matrix.io/home Купить MAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Matrix AI Network (MAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Matrix AI Network (MAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,13M $ 3,13M $ 3,13M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 463,15M $ 463,15M $ 463,15M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,76M $ 6,76M $ 6,76M Исторический максимум: $ 0,08 $ 0,08 $ 0,08 Исторический минимум: $ 0,004471874686648602 $ 0,004471874686648602 $ 0,004471874686648602 Текущая цена: $ 0,00676 $ 0,00676 $ 0,00676 Узнайте больше о цене Matrix AI Network (MAN)

Токеномика Matrix AI Network (MAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Matrix AI Network (MAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAN, изучите текущую цену MAN!

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