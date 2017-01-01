Токеномика Matrix AI Network (MAN)

Токеномика Matrix AI Network (MAN)

Откройте для себя ключевую информацию о Matrix AI Network (MAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Matrix AI Network (MAN)

Сеть Matrix AI Network, вдохновленная фильмом «Матрица», была создана в 2017 году. С тех пор мы работаем над версией 1.0, применяя ИИ для оптимизации общедоступной сети MATRIX, и над версией 2.0, создавая децентрализованную экономику ИИ. Начиная с 2023 года мы переходим на Матрицу 3.0, в которой нейробиология сочетается с результатами версий 1.0 и 2.0. По сути, мы используем мозговой сигнал для Avatar Intelligence (AvI), реализуя сценарий, представленный в фильмах «Матрица», где человеческий мозг загружается в Интернет. Это означает, что у каждого будет свой собственный цифровой аватар в Метавселенной.

Официальный сайт:
https://www.matrix.io/
Whitepaper:
https://1369953351-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FT5LtcFS1DoKk05KGaZdm%2Fuploads%2FOnsRSLdWol2UnvQRYM9t%2FMatrix%203.0%20Roadmap%20Full%20EN.pdf?alt=media&token=ef0cf8d3-81e0-473a-9da5-5ffad4dffe50
Обозреватель блоков:
https://tom.matrix.io/home

Токеномика и анализ цен Matrix AI Network (MAN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Matrix AI Network (MAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,13M
$ 3,13M$ 3,13M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 463,15M
$ 463,15M$ 463,15M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,76M
$ 6,76M$ 6,76M
Исторический максимум:
$ 0,08
$ 0,08$ 0,08
Исторический минимум:
$ 0,004471874686648602
$ 0,004471874686648602$ 0,004471874686648602
Текущая цена:
$ 0,00676
$ 0,00676$ 0,00676

Токеномика Matrix AI Network (MAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Matrix AI Network (MAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MAN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MAN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAN, изучите текущую цену MAN!

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История цены Matrix AI Network (MAN)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.