Токеномика Main Character Energy (MCEN) Откройте для себя ключевую информацию о Main Character Energy (MCEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Main Character Energy (MCEN) The project is a MEME coin that was started because of several unserious projects that are hitting this space. It is called Main Character Energy to unify holders as a team and make everyone feel special. We have built a great base community that works together already and we want to grow it. We want to show that legit memecoins can bring people together, empowering everyone of having a truly nice experience. Официальный сайт: https://maincharacterenergy.club/ Купить MCEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Main Character Energy (MCEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Main Character Energy (MCEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 45,72K $ 45,72K $ 45,72K Общее предложение: $ 998,46M $ 998,46M $ 998,46M Оборотное предложение: $ 998,46M $ 998,46M $ 998,46M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 45,72K $ 45,72K $ 45,72K Исторический максимум: $ 0,00449789 $ 0,00449789 $ 0,00449789 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Main Character Energy (MCEN)

Токеномика Main Character Energy (MCEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Main Character Energy (MCEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MCEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MCEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MCEN, изучите текущую цену MCEN!

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