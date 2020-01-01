Токеномика Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Откройте для себя ключевую информацию о Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming. Официальный сайт: https://magnus.arcadiagames.io/ Купить MAGNUS сейчас!

Токеномика и анализ цен Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 100,51K $ 100,51K $ 100,51K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 550,00M $ 550,00M $ 550,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 182,74K $ 182,74K $ 182,74K Исторический максимум: $ 0,00362559 $ 0,00362559 $ 0,00362559 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00018274 $ 0,00018274 $ 0,00018274 Узнайте больше о цене Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

Токеномика Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAGNUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAGNUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAGNUS, изучите текущую цену MAGNUS!

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