Токеномика Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

Токеномика Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

Откройте для себя ключевую информацию о Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming.

Официальный сайт:
https://magnus.arcadiagames.io/

Токеномика и анализ цен Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 100,51K
$ 100,51K$ 100,51K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 550,00M
$ 550,00M$ 550,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 182,74K
$ 182,74K$ 182,74K
Исторический максимум:
$ 0,00362559
$ 0,00362559$ 0,00362559
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00018274
$ 0,00018274$ 0,00018274

Токеномика Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MAGNUS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MAGNUS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAGNUS, изучите текущую цену MAGNUS!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.