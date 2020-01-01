Токеномика MAGNET6900 ($🧲6900)

Токеномика MAGNET6900 ($🧲6900)

Откройте для себя ключевую информацию о MAGNET6900 ($🧲6900), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MAGNET6900 ($🧲6900)

MAGNET6900 is the ultimate meme coin 🧲, designed to attract the crypto community with unstoppable magnetic force! Powered by an innovative and fun-loving spirit, $🧲6900 brings together humor, decentralized finance, and the wild ride of the meme coin culture. Built to pull in a loyal and enthusiastic community, MAGNET6900 isn’t just a token—it’s a movement. With its quirky appeal and strong pull, this coin aims to stick around and make a lasting impression in the volatile world of crypto, turning every hodler into a true magnet for success!

Официальный сайт:
https://spx6900.club

Токеномика и анализ цен MAGNET6900 ($🧲6900)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MAGNET6900 ($🧲6900), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,67K
$ 3,67K$ 3,67K
Общее предложение:
$ 68 805,81T
$ 68 805,81T$ 68 805,81T
Оборотное предложение:
$ 68 805,81T
$ 68 805,81T$ 68 805,81T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,67K
$ 3,67K$ 3,67K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика MAGNET6900 ($🧲6900): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MAGNET6900 ($🧲6900) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $🧲6900, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $🧲6900.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $🧲6900, изучите текущую цену $🧲6900!

Прогноз цены $🧲6900

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.