Токеномика Magic Money Computers (MMC) Откройте для себя ключевую информацию о Magic Money Computers (MMC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Magic Money Computers (MMC) The Magic Money Computers create trillions of dollars out of nothing. When they print, we print. ctrl+alt+print The memecoin born on Solana via Pump.fun! Powered by memes, madness, and ctrl+alt+print, $MMC is your ticket to ride the infinite money glitch. Join the revolution where digital chaos meets monetary magic. This isn’t just a coin—it’s a cosmic keyboard shortcut to wealth. ctrl+alt+print Официальный сайт: https://magicmoneycomputers.io Купить MMC сейчас!

Токеномика и анализ цен Magic Money Computers (MMC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Magic Money Computers (MMC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 238,56K $ 238,56K $ 238,56K Общее предложение: $ 998,84M $ 998,84M $ 998,84M Оборотное предложение: $ 998,84M $ 998,84M $ 998,84M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 238,56K $ 238,56K $ 238,56K Исторический максимум: $ 0,00145573 $ 0,00145573 $ 0,00145573 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00023883 $ 0,00023883 $ 0,00023883 Узнайте больше о цене Magic Money Computers (MMC)

Токеномика Magic Money Computers (MMC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Magic Money Computers (MMC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MMC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MMC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MMC, изучите текущую цену MMC!

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