Токеномика Magic Money Computers (MMC)

Токеномика Magic Money Computers (MMC)

Откройте для себя ключевую информацию о Magic Money Computers (MMC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Magic Money Computers (MMC)

The Magic Money Computers create trillions of dollars out of nothing. When they print, we print. ctrl+alt+print

The memecoin born on Solana via Pump.fun! Powered by memes, madness, and ctrl+alt+print, $MMC is your ticket to ride the infinite money glitch.

Join the revolution where digital chaos meets monetary magic.

This isn’t just a coin—it’s a cosmic keyboard shortcut to wealth. ctrl+alt+print

Официальный сайт:
https://magicmoneycomputers.io

Токеномика и анализ цен Magic Money Computers (MMC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Magic Money Computers (MMC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 238,56K
$ 238,56K$ 238,56K
Общее предложение:
$ 998,84M
$ 998,84M$ 998,84M
Оборотное предложение:
$ 998,84M
$ 998,84M$ 998,84M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 238,56K
$ 238,56K$ 238,56K
Исторический максимум:
$ 0,00145573
$ 0,00145573$ 0,00145573
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00023883
$ 0,00023883$ 0,00023883

Токеномика Magic Money Computers (MMC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Magic Money Computers (MMC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MMC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MMC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MMC, изучите текущую цену MMC!

Прогноз цены MMC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.