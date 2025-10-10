Токеномика MAGA VP (MVP) Откройте для себя ключевую информацию о MAGA VP (MVP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен MAGA VP (MVP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MAGA VP (MVP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 97,54K $ 97,54K $ 97,54K Общее предложение: $ 47,50M $ 47,50M $ 47,50M Оборотное предложение: $ 45,25M $ 45,25M $ 45,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 102,38K $ 102,38K $ 102,38K Исторический максимум: $ 0,709196 $ 0,709196 $ 0,709196 Исторический минимум: $ 0,00191037 $ 0,00191037 $ 0,00191037 Текущая цена: $ 0,00215742 $ 0,00215742 $ 0,00215742 Узнайте больше о цене MAGA VP (MVP) Купить MVP сейчас!

Информация о MAGA VP (MVP) A meme rewards token on Ethereum dedicated to supporting presidential candidate Donald Trump. Our token supports the MAGA TRUMP ecosystem by adding to its liquidity while passively rewarding MVP holders in TRUMP tokens through buy and sell tax. A meme rewards token on Ethereum dedicated to supporting presidential candidate Donald Trump. Our token supports the MAGA TRUMP ecosystem by adding to its liquidity while passively rewarding MVP holders in TRUMP tokens through buy and sell tax. Официальный сайт: https://www.magavpcoin.com/

Токеномика MAGA VP (MVP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MAGA VP (MVP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MVP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MVP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MVP, изучите текущую цену MVP!

