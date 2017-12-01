Токеномика Lympo (LYM) Откройте для себя ключевую информацию о Lympo (LYM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lympo (LYM) Lympo is a sports and health ecosystem powered by priceless user-generated and user-controlled data which can help generate exponential returns for industry stakeholders and users alike. Lympo has collected more than $5,500,000.00 in first 7 days of its token pre-sale. We are backed by the biggest block-chain names such as Sonic Zhang, Bill Angelidis, Antanas Guoga and others. Официальный сайт: https://lympo.io/ Whitepaper: https://lympo.io/wp-content/uploads/2017/12/whitepaper.pdf?v5 Купить LYM сейчас!

Токеномика и анализ цен Lympo (LYM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lympo (LYM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 153,33K $ 153,33K $ 153,33K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 843,50M $ 843,50M $ 843,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 181,78K $ 181,78K $ 181,78K Исторический максимум: $ 0,142061 $ 0,142061 $ 0,142061 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00018178 $ 0,00018178 $ 0,00018178 Узнайте больше о цене Lympo (LYM)

Токеномика Lympo (LYM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lympo (LYM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LYM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LYM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LYM, изучите текущую цену LYM!

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