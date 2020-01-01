Токеномика LUV (LUV) Откройте для себя ключевую информацию о LUV (LUV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LUV (LUV) LUV aims to introduce a culture of positivity within the often-volatile cryptocurrency space by promoting love, empathy, and goodwill. The project aspires to build a strong community of individuals who believe in the value of positive energy as a tool for transformation, both within the crypto world and beyond. LUV employs the efficiency and low-cost transactions of Solana to facilitate seamless interactions between its users. The token is intended for a variety of use cases, including peer-to-peer transfers, tipping, and engagement incentives within crypto communities, with an overarching goal to spread love and goodwill across the internet. Официальный сайт: https://www.luvsoltoken.com Купить LUV сейчас!

Токеномика и анализ цен LUV (LUV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LUV (LUV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,56K $ 17,56K $ 17,56K Общее предложение: $ 926,50M $ 926,50M $ 926,50M Оборотное предложение: $ 926,50M $ 926,50M $ 926,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,56K $ 17,56K $ 17,56K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене LUV (LUV)

Токеномика LUV (LUV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LUV (LUV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUV, изучите текущую цену LUV!

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