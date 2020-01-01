Токеномика Luce Dog (SANTINO) Откройте для себя ключевую информацию о Luce Dog (SANTINO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Luce Dog (SANTINO) Luce Dog is an innovative meme token that combines the fun and excitement of meme culture with the potential for community-driven growth in the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Luce Dog aims to create a vibrant ecosystem where holders can participate in unique events, rewards, and social initiatives. With a focus on building a strong community, Luce Dog leverages the power of memes to spread awareness and drive adoption, making it not just a token, but a movement. Join us on our journey to unleash the playful spirit of crypto with Luce Dog! Официальный сайт: https://lucedog.com/ Whitepaper: https://lucedog.com/ Купить SANTINO сейчас!

Токеномика и анализ цен Luce Dog (SANTINO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Luce Dog (SANTINO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,31K $ 20,31K $ 20,31K Общее предложение: $ 999,81M $ 999,81M $ 999,81M Оборотное предложение: $ 999,81M $ 999,81M $ 999,81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,31K $ 20,31K $ 20,31K Исторический максимум: $ 0,00454277 $ 0,00454277 $ 0,00454277 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Luce Dog (SANTINO)

Токеномика Luce Dog (SANTINO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Luce Dog (SANTINO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SANTINO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SANTINO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SANTINO, изучите текущую цену SANTINO!

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