Токеномика Luce Dog (SANTINO)

Токеномика Luce Dog (SANTINO)

Откройте для себя ключевую информацию о Luce Dog (SANTINO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Luce Dog (SANTINO)

Luce Dog is an innovative meme token that combines the fun and excitement of meme culture with the potential for community-driven growth in the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Luce Dog aims to create a vibrant ecosystem where holders can participate in unique events, rewards, and social initiatives. With a focus on building a strong community, Luce Dog leverages the power of memes to spread awareness and drive adoption, making it not just a token, but a movement. Join us on our journey to unleash the playful spirit of crypto with Luce Dog!

Официальный сайт:
https://lucedog.com/
Whitepaper:
https://lucedog.com/

Токеномика и анализ цен Luce Dog (SANTINO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Luce Dog (SANTINO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 20,31K
$ 20,31K$ 20,31K
Общее предложение:
$ 999,81M
$ 999,81M$ 999,81M
Оборотное предложение:
$ 999,81M
$ 999,81M$ 999,81M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 20,31K
$ 20,31K$ 20,31K
Исторический максимум:
$ 0,00454277
$ 0,00454277$ 0,00454277
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Luce Dog (SANTINO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Luce Dog (SANTINO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SANTINO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SANTINO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SANTINO, изучите текущую цену SANTINO!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.