Токеномика Looking Up (UP) Откройте для себя ключевую информацию о Looking Up (UP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Looking Up (UP) "Looking up" is a famous meme depicted by Williem Dafoe, it features a scene where he looks up to the sky with a sort of scared look on his face. The meme hits home with many people as it is a gesture we all can relate to in some way. The team has dedicated their work for the meme towards relevant events with customized memes for individuals to keep the meme spicy and relevant. As an older meme, the team and the coin are here to forever seal its relevance and fame in the blockchain. Официальный сайт: https://lookingupmeme.com/ Купить UP сейчас!

Токеномика и анализ цен Looking Up (UP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Looking Up (UP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,17K $ 18,17K $ 18,17K Общее предложение: $ 999,26M $ 999,26M $ 999,26M Оборотное предложение: $ 999,26M $ 999,26M $ 999,26M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,17K $ 18,17K $ 18,17K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Looking Up (UP)

Токеномика Looking Up (UP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Looking Up (UP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UP, изучите текущую цену UP!

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