Токеномика Longevity AI (LONGAI) Откройте для себя ключевую информацию о Longevity AI (LONGAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Longevity AI (LONGAI) Decentralized Longevity Research AI Agent Purpose: A DeSci (Decentralized Science) AI agent to improve Bryan Johnson's Blueprint Protocol by reading every single research paper published in bioRxiv & medRxiv. Community-driven longevity research. Utility: None, its an AI memecoin. Notes: Fair launched on Pump.fun.

5000 holders at the time or writing.

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Токеномика и анализ цен Longevity AI (LONGAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Longevity AI (LONGAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,34K $ 15,34K $ 15,34K Общее предложение: $ 879,13M $ 879,13M $ 879,13M Оборотное предложение: $ 879,13M $ 879,13M $ 879,13M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,34K $ 15,34K $ 15,34K Исторический максимум: $ 0,00109011 $ 0,00109011 $ 0,00109011 Исторический минимум: $ 0,00001339 $ 0,00001339 $ 0,00001339 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Longevity AI (LONGAI)

Токеномика Longevity AI (LONGAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Longevity AI (LONGAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LONGAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LONGAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LONGAI, изучите текущую цену LONGAI!

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