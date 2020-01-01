Токеномика Lodestar (LODE) Откройте для себя ключевую информацию о Lodestar (LODE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lodestar (LODE) The governance token of Lodestar Finance. Lodestar Finance is a DEFI borrowing and lending protocol on Arbitrum. Lodestar offers an array of Arbitrum native tokens and liquid staked derivatives as markets. Официальный сайт: https://www.lodestarfinance.io/ Купить LODE сейчас!

Токеномика и анализ цен Lodestar (LODE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lodestar (LODE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 49,63K $ 49,63K $ 49,63K Общее предложение: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Оборотное предложение: $ 13,32M $ 13,32M $ 13,32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 74,50K $ 74,50K $ 74,50K Исторический максимум: $ 2,56 $ 2,56 $ 2,56 Исторический минимум: $ 0,00269671 $ 0,00269671 $ 0,00269671 Текущая цена: $ 0,00372506 $ 0,00372506 $ 0,00372506 Узнайте больше о цене Lodestar (LODE)

Токеномика Lodestar (LODE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lodestar (LODE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LODE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LODE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LODE, изучите текущую цену LODE!

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