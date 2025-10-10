Токеномика Lightspeed (SPEED) Откройте для себя ключевую информацию о Lightspeed (SPEED), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Lightspeed (SPEED) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lightspeed (SPEED), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 141,91K Общее предложение: $ 299,79M Оборотное предложение: $ 257,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 165,15K Исторический максимум: $ 0,00236018 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0,00055089

Информация о Lightspeed (SPEED) Lightspeed (SPEED) is a cross-chain token, facilitating seamless transactions across multiple blockchain networks, enhancing overall efficiency. $Speed is a deflationary cryptocurrency, available on Arbitrum, Base, BSC, ETH, Optimism & Polygon. No added fees or taxes. Powered by Warpcore rewards and deflation engine. Want to move your $Speed? Move across chains with Axelar interchain or Squidrouter. Официальный сайт: https://lightspeed.foundation Whitepaper: https://docs.lightspeed.foundation

Токеномика Lightspeed (SPEED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lightspeed (SPEED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPEED, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPEED. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Прогноз цены SPEED Хотите узнать, куда может двигаться SPEED? Наша страница прогноза цены SPEED объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

