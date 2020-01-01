Токеномика Legacy BOLD (BOLD) Откройте для себя ключевую информацию о Legacy BOLD (BOLD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Legacy BOLD (BOLD) BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. Официальный сайт: https://www.liquity.org/ Купить BOLD сейчас!

Токеномика и анализ цен Legacy BOLD (BOLD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Legacy BOLD (BOLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,52M $ 1,52M $ 1,52M Общее предложение: $ 1,53M $ 1,53M $ 1,53M Оборотное предложение: $ 1,53M $ 1,53M $ 1,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,52M $ 1,52M $ 1,52M Исторический максимум: $ 1,052 $ 1,052 $ 1,052 Исторический минимум: $ 0,766565 $ 0,766565 $ 0,766565 Текущая цена: $ 0,997154 $ 0,997154 $ 0,997154 Узнайте больше о цене Legacy BOLD (BOLD)

Токеномика Legacy BOLD (BOLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Legacy BOLD (BOLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOLD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOLD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOLD, изучите текущую цену BOLD!

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