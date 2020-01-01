Токеномика Law Blocks (LBT) Откройте для себя ключевую информацию о Law Blocks (LBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Law Blocks (LBT) What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem. Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts. Официальный сайт: https://lawblocks.io/ Whitepaper: https://lawblocks.io/static/media/Law_Blocks_AI_Whitepaper.96d4cffe57b623991ac7.pdf Купить LBT сейчас!

Токеномика и анализ цен Law Blocks (LBT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Law Blocks (LBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 31,73M $ 31,73M $ 31,73M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 245,00M $ 245,00M $ 245,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 129,51M $ 129,51M $ 129,51M Исторический максимум: $ 0,291525 $ 0,291525 $ 0,291525 Исторический минимум: $ 0,01953918 $ 0,01953918 $ 0,01953918 Текущая цена: $ 0,129512 $ 0,129512 $ 0,129512 Узнайте больше о цене Law Blocks (LBT)

Токеномика Law Blocks (LBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Law Blocks (LBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LBT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LBT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LBT, изучите текущую цену LBT!

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