Токеномика Law Blocks (LBT)

Токеномика Law Blocks (LBT)

Откройте для себя ключевую информацию о Law Blocks (LBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Law Blocks (LBT)

What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem.

Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts.

Официальный сайт:
https://lawblocks.io/
Whitepaper:
https://lawblocks.io/static/media/Law_Blocks_AI_Whitepaper.96d4cffe57b623991ac7.pdf

Токеномика и анализ цен Law Blocks (LBT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Law Blocks (LBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 31,73M
$ 31,73M$ 31,73M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 245,00M
$ 245,00M$ 245,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 129,51M
$ 129,51M$ 129,51M
Исторический максимум:
$ 0,291525
$ 0,291525$ 0,291525
Исторический минимум:
$ 0,01953918
$ 0,01953918$ 0,01953918
Текущая цена:
$ 0,129512
$ 0,129512$ 0,129512

Токеномика Law Blocks (LBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Law Blocks (LBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LBT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LBT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LBT, изучите текущую цену LBT!

Прогноз цены LBT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.