Токеномика Latte (LATTE) Откройте для себя ключевую информацию о Latte (LATTE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Latte (LATTE) $LATTE is a unique memecoin designed to combine the cozy charm of coffee culture with the innovative potential of blockchain technology. Our mission is to create a fun, engaging, and financially rewarding experience for both crypto enthusiasts and coffee lovers. With a vibrant community, innovative financial strategies, and a commitment to transparency, $LATTE offers a unique blend of fun and financial opportunity. Join us in brewing success and exploring new heights in the world of DeFi! Официальный сайт: https://lattecoin.xyz/ Купить LATTE сейчас!

Токеномика и анализ цен Latte (LATTE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Latte (LATTE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,16K $ 17,16K $ 17,16K Общее предложение: $ 823,68M $ 823,68M $ 823,68M Оборотное предложение: $ 823,68M $ 823,68M $ 823,68M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,16K $ 17,16K $ 17,16K Исторический максимум: $ 0,00268683 $ 0,00268683 $ 0,00268683 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Latte (LATTE)

Токеномика Latte (LATTE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Latte (LATTE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LATTE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LATTE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LATTE, изучите текущую цену LATTE!

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