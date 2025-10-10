Токеномика Kraken Wrapped BTC (KBTC) Откройте для себя ключевую информацию о Kraken Wrapped BTC (KBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Kraken Wrapped BTC (KBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kraken Wrapped BTC (KBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,30M Общее предложение: $ 150,00 Оборотное предложение: $ 150,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,30M Исторический максимум: $ 126 108 Исторический минимум: $ 72 684 Текущая цена: $ 122 000

Информация о Kraken Wrapped BTC (KBTC) kBTC is a fully backed, cross-network-compatible ERC-20 token. Each kBTC token is fully backed 1:1 by an equivalent amount of Bitcoin and held securely in Kraken’s custody. Clients can verify this for themselves at any time by inspecting our reserves onchain. kBTC is a fully backed, cross-network-compatible ERC-20 token. Each kBTC token is fully backed 1:1 by an equivalent amount of Bitcoin and held securely in Kraken’s custody. Clients can verify this for themselves at any time by inspecting our reserves onchain. Официальный сайт: https://www.kraken.com/

Токеномика Kraken Wrapped BTC (KBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kraken Wrapped BTC (KBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

