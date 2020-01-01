Токеномика Kite (KITE)

Токеномика Kite (KITE)

Откройте для себя ключевую информацию о Kite (KITE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Kite (KITE)

HAI is a multi-collateral controlled-peg stable asset on Optimism. HAI is backed by LSTs and Optimism native collateral.

Официальный сайт:
https://www.letsgethai.com
Whitepaper:
https://docs.letsgethai.com/

Токеномика и анализ цен Kite (KITE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kite (KITE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M
Общее предложение:
$ 854.76K
$ 854.76K$ 854.76K
Оборотное предложение:
$ 839.36K
$ 839.36K$ 839.36K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M
Исторический максимум:
$ 33.73
$ 33.73$ 33.73
Исторический минимум:
$ 0.836989
$ 0.836989$ 0.836989
Текущая цена:
$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

Токеномика Kite (KITE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kite (KITE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KITE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KITE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KITE, изучите текущую цену KITE!

Прогноз цены KITE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.