Токеномика Kite (KITE) Откройте для себя ключевую информацию о Kite (KITE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kite (KITE) HAI is a multi-collateral controlled-peg stable asset on Optimism. HAI is backed by LSTs and Optimism native collateral. Официальный сайт: https://www.letsgethai.com Whitepaper: https://docs.letsgethai.com/ Купить KITE сейчас!

Токеномика и анализ цен Kite (KITE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kite (KITE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Общее предложение: $ 854.76K $ 854.76K $ 854.76K Оборотное предложение: $ 839.36K $ 839.36K $ 839.36K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Исторический максимум: $ 33.73 $ 33.73 $ 33.73 Исторический минимум: $ 0.836989 $ 0.836989 $ 0.836989 Текущая цена: $ 1.43 $ 1.43 $ 1.43 Узнайте больше о цене Kite (KITE)

Токеномика Kite (KITE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kite (KITE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KITE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KITE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KITE, изучите текущую цену KITE!

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