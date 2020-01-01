Токеномика KINO (KINO) Откройте для себя ключевую информацию о KINO (KINO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KINO (KINO) KINO is a community-driven character born from a glitch in the lore. He hatched from a Pudgy egg that was never meant for him — a vibrant green dino in a world of waddles. KINO represents a break from the expected, a character who bends the narrative rather than follows it. Built on Abstract, this project explores how lore, memes, and community can shape a culture coin with real identity. KINO doesn’t follow the chain. He tilts it. The story is open-ended, and every holder becomes part of what comes next. KINO is here to rewrite the narrative. Официальный сайт: https://abstractkino.xyz/ Купить KINO сейчас!

Токеномика и анализ цен KINO (KINO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KINO (KINO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 59.17K $ 59.17K $ 59.17K Общее предложение: $ 991.16M $ 991.16M $ 991.16M Оборотное предложение: $ 991.16M $ 991.16M $ 991.16M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 59.17K $ 59.17K $ 59.17K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене KINO (KINO)

Токеномика KINO (KINO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KINO (KINO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KINO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KINO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KINO, изучите текущую цену KINO!

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