Текущая цена KIKICat сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены KIKI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными.

Цена KIKICat (KIKI)

Текущая цена 1 KIKI в USD:

$0,00020316
$0,00020316$0,00020316
-0,20%1D
График цены KIKICat (KIKI) в реальном времени
Информация о ценах KIKICat (KIKI) (USD)

Текущая цена KIKICat (KIKI) составляет --. За последние 24 часа KIKI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KIKI за все время составляет $ 0,102855, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, KIKI изменился на -0,33% за последний час, на +1,92% за 24 часа и на -19,08% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация KIKICat (KIKI)

$ 204,68K
$ 204,68K$ 204,68K

$ 204,68K
$ 204,68K$ 204,68K

999,96M
999,96M 999,96M

999 962 855,823307
999 962 855,823307 999 962 855,823307

Текущая рыночная капитализация KIKICat составляет $ 204,68K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KIKI составляет 999,96M, а общее предложение – 999962855.823307. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 204,68K.

История цен KIKICat (KIKI) в USD

За сегодня изменение цены KIKICat на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены KIKICat на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены KIKICat на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены KIKICat на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,92%
30 дней$ 0-44,21%
60 дней$ 0-80,66%
90 дней$ 0--

Что такое KIKICat (KIKI)

The $KIKI project is a unique blend of meme culture, artificial intelligence, and digital IP, built on the Solana blockchain. It transforms KIKI, a globally recognized Giphy IP with over 11 billion views, into a next-generation AI-driven meme coin. The purpose of the project is to establish $KIKI as a symbol of resilience, creativity, and innovation in the Web3 space. $KIKI serves as the first AI-powered digital IP capable of autonomously evolving its narrative and generating content through generative AI. It is designed to drive engagement and community participation through its AI Agent, which empowers users to create and interact with memes, stories, and digital assets in a novel way. Backed by the world’s largest meme community ($SHIB ecosystem) and prominent Web3 backers, $KIKI combines strong community-driven narratives, cutting-edge AI technology, and the global appeal of meme culture to redefine the future of the meme economy. The project also features permanently locked liquidity and an immutable smart contract for enhanced stability and security, ensuring long-term sustainability.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник KIKICat (KIKI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены KIKICat (USD)

Сколько будет стоить KIKICat (KIKI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов KIKICat (KIKI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для KIKICat.

Проверьте прогноз цены KIKICat!

KIKI на местную валюту

Токеномика KIKICat (KIKI)

Понимание токеномики KIKICat (KIKI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KIKI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о KIKICat (KIKI)

Сколько стоит KIKICat (KIKI) на сегодня?
Актуальная цена KIKI в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KIKI в USD?
Текущая цена KIKI в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация KIKICat?
Рыночная капитализация KIKI составляет $ 204,68K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KIKI?
Циркулирующее предложение KIKI составляет 999,96M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KIKI?
KIKI достиг максимальной цены (ATH) в 0,102855 USD.
Какова была минимальная цена KIKI за все время (ATL)?
KIKI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов KIKI?
Объем торгов за последние 24 часа для KIKI составляет -- USD.
Вырастет ли KIKI в цене в этом году?
KIKI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KIKI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:49:35 (UTC+8)

