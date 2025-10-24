Что такое KIKICat (KIKI)

The $KIKI project is a unique blend of meme culture, artificial intelligence, and digital IP, built on the Solana blockchain. It transforms KIKI, a globally recognized Giphy IP with over 11 billion views, into a next-generation AI-driven meme coin. The purpose of the project is to establish $KIKI as a symbol of resilience, creativity, and innovation in the Web3 space. $KIKI serves as the first AI-powered digital IP capable of autonomously evolving its narrative and generating content through generative AI. It is designed to drive engagement and community participation through its AI Agent, which empowers users to create and interact with memes, stories, and digital assets in a novel way. Backed by the world's largest meme community ($SHIB ecosystem) and prominent Web3 backers, $KIKI combines strong community-driven narratives, cutting-edge AI technology, and the global appeal of meme culture to redefine the future of the meme economy. The project also features permanently locked liquidity and an immutable smart contract for enhanced stability and security, ensuring long-term sustainability.

Источник KIKICat (KIKI) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о KIKICat (KIKI) Сколько стоит KIKICat (KIKI) на сегодня? Актуальная цена KIKI в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KIKI в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KIKI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация KIKICat? Рыночная капитализация KIKI составляет $ 204,68K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KIKI? Циркулирующее предложение KIKI составляет 999,96M USD . Какова была максимальная цена (ATH) KIKI? KIKI достиг максимальной цены (ATH) в 0,102855 USD . Какова была минимальная цена KIKI за все время (ATL)? KIKI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов KIKI? Объем торгов за последние 24 часа для KIKI составляет -- USD . Вырастет ли KIKI в цене в этом году? KIKI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KIKI для более подробного анализа.

