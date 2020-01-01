Токеномика Ketamine Cat (KET) Откройте для себя ключевую информацию о Ketamine Cat (KET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ketamine Cat (KET) KetamineCat is a decentralized cryptocurrency project centered around the KET token, aiming to build a community-driven ecosystem. The project encourages user engagement through its online presence, including a GitHub repository and a Twitter account. The primary purpose of KetamineCat is to foster a vibrant community around the KET token, promoting its use and integration within various platforms. The project emphasizes transparency and community involvement, inviting users to participate in its development and growth. Официальный сайт: https://ketaminecat.com/ Купить KET сейчас!

Токеномика и анализ цен Ketamine Cat (KET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ketamine Cat (KET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,18K $ 11,18K $ 11,18K Общее предложение: $ 981,78M $ 981,78M $ 981,78M Оборотное предложение: $ 981,78M $ 981,78M $ 981,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,18K $ 11,18K $ 11,18K Исторический максимум: $ 0,00071829 $ 0,00071829 $ 0,00071829 Исторический минимум: $ 0,00001029 $ 0,00001029 $ 0,00001029 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Ketamine Cat (KET)

Токеномика Ketamine Cat (KET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ketamine Cat (KET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KET, изучите текущую цену KET!

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