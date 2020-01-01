Токеномика Kassandra (KACY) Откройте для себя ключевую информацию о Kassandra (KACY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kassandra (KACY) Kassandra is an audacious project to delegate money management in a decentralized, efficient, and customizable way, working as a marketplace for tokenized and data-driven investment strategies. For managers, Kassandra is a plug-and-earn solution to port complex money management strategies to decentralized ecosystems, saving time and costs when compared to the traditional market, helping managers to raise funds without the need for complex infrastructure.With Kassandra, retail investors will be able to delegate money management to professionals without hassle. The first curated tokenized investment fund to be launched by Kassandra will be the Avalanche Social Index, an investment strategy that would automagically invest in the most solid and engaged communities by using social data in partnership with the social data company https://heimdall.land Официальный сайт: https://kassandra.finance/ Купить KACY сейчас!

Токеномика и анализ цен Kassandra (KACY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kassandra (KACY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,08K $ 9,08K $ 9,08K Общее предложение: $ 9,60M $ 9,60M $ 9,60M Оборотное предложение: $ 5,91M $ 5,91M $ 5,91M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,75K $ 14,75K $ 14,75K Исторический максимум: $ 2,98 $ 2,98 $ 2,98 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00153617 $ 0,00153617 $ 0,00153617 Узнайте больше о цене Kassandra (KACY)

Токеномика Kassandra (KACY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kassandra (KACY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KACY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KACY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KACY, изучите текущую цену KACY!

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