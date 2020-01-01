Токеномика JUGNI (JUGNI) Откройте для себя ключевую информацию о JUGNI (JUGNI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о JUGNI (JUGNI) Jugni is a memecoin On Polygon based on the Founder of Polygon (Jaynti's) cat which is named "Jugni" It has zero taxes and liquidity is 100% burnt. The Token has a solid community on telegram and twitter and is gaining traction with high volume especially for polygon/matic chain Официальный сайт: https://jugnipolygon.com/ Купить JUGNI сейчас!

Токеномика и анализ цен JUGNI (JUGNI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене JUGNI (JUGNI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,60K $ 14,60K $ 14,60K Исторический максимум: $ 0,01817736 $ 0,01817736 $ 0,01817736 Исторический минимум: $ 0,00014569 $ 0,00014569 $ 0,00014569 Текущая цена: $ 0,00014601 $ 0,00014601 $ 0,00014601 Узнайте больше о цене JUGNI (JUGNI)

Токеномика JUGNI (JUGNI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики JUGNI (JUGNI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JUGNI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JUGNI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JUGNI, изучите текущую цену JUGNI!

Прогноз цены JUGNI Хотите узнать, куда может двигаться JUGNI? Наша страница прогноза цены JUGNI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена JUGNI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!