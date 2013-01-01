Токеномика JPOW AI (JPOW) Откройте для себя ключевую информацию о JPOW AI (JPOW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о JPOW AI (JPOW) JPOW - An AI Agent designed for DeFi protocol management, responsible for executing critical functions for stablecoin issuance and money market. The AI Agent will actively manage LTV, interest rates, liquidations and LP. The purpose of JPOW is to act as an AI Agent designed for decentralized finance (DeFi) protocol management. Its primary goal is to autonomously and efficiently manage critical aspects of a stablecoin issuance system and a money market platform Официальный сайт: https://www.jpow.ai/ Купить JPOW сейчас!

Токеномика и анализ цен JPOW AI (JPOW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене JPOW AI (JPOW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 105,42K $ 105,42K $ 105,42K Общее предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Оборотное предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 105,42K $ 105,42K $ 105,42K Исторический максимум: $ 0,00261661 $ 0,00261661 $ 0,00261661 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00010507 $ 0,00010507 $ 0,00010507 Узнайте больше о цене JPOW AI (JPOW)

Токеномика JPOW AI (JPOW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики JPOW AI (JPOW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JPOW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JPOW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JPOW, изучите текущую цену JPOW!

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