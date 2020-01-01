Токеномика JindoJinju (JINDOJINJU) Откройте для себя ключевую информацию о JindoJinju (JINDOJINJU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о JindoJinju (JINDOJINJU) JindoJinju is a meme coin project inspired by the Jindo dog, a Natural Monument of Korea. Symbolizing courage and wisdom gained through overcoming hardship, it blends the spirited energy of crypto meme culture with a unique digital universe. The project features NFT drops, community contests, and gamified campaigns, all supporting viral storytelling and community-driven growth. With a fixed token supply, JindoJinju is building a global brand rooted in IP expansion. Staking is already live on Avalanche's PumpSpace.io, with future utilities including cross-chain integration and merchandise. Официальный сайт: https://x.com/JindoJinju Whitepaper: https://jindojinju.gitbook.io/jindojinju-docs Купить JINDOJINJU сейчас!

Токеномика и анализ цен JindoJinju (JINDOJINJU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене JindoJinju (JINDOJINJU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,56K $ 20,56K $ 20,56K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 949,87M $ 949,87M $ 949,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,65K $ 21,65K $ 21,65K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене JindoJinju (JINDOJINJU)

Токеномика JindoJinju (JINDOJINJU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики JindoJinju (JINDOJINJU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JINDOJINJU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JINDOJINJU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JINDOJINJU, изучите текущую цену JINDOJINJU!

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