Токеномика Jackpot on Solana (JACKPOT) Откройте для себя ключевую информацию о Jackpot on Solana (JACKPOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Jackpot on Solana (JACKPOT) Jackpot on Solana is a meme token originally launched on pump.fun. Specifically chosen after the original dev had sold out the supply to be revived as a statement of a new kind of token to emerge on the Solana chain, one that came back to the roots of crypto. The Jackpot Community is comprised of token holders committed to holding and selling nicely in small respectful pieces to respect each other and the chart. Additionally, the community works together to help each other and assist with small businesses. Jackpot on Solana continues to grow, adding to the utility of the token daily. 8.8% of the 1 B supply has been burned thus far. Holding the token also grants access to the discord chat room that provides access to the community with the members and resources, including a scalp bot for notifications on community requested tokens. Официальный сайт: https://jackpot-solana.com/ Купить JACKPOT сейчас!

Токеномика и анализ цен Jackpot on Solana (JACKPOT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Jackpot on Solana (JACKPOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,94K $ 12,94K $ 12,94K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,94K $ 12,94K $ 12,94K Исторический максимум: $ 0,01899555 $ 0,01899555 $ 0,01899555 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Jackpot on Solana (JACKPOT)

Токеномика Jackpot on Solana (JACKPOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Jackpot on Solana (JACKPOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JACKPOT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JACKPOT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JACKPOT, изучите текущую цену JACKPOT!

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