Токеномика ItronixAI (ITXS) Откройте для себя ключевую информацию о ItronixAI (ITXS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ItronixAI (ITXS) ItronixAI is a pioneering force in artificial intelligence and blockchain technology, dedicated to empowering individuals and organizations with innovative solutions that redefine creativity, efficiency, and security. By integrating advanced AI tools, a robust dual-token system ($ITX and $ITXS), and cutting-edge platforms like the Deep Learning Cloud, ItronixAI bridges the gap between technological innovation and real-world applications. Официальный сайт: https://itronix.io Whitepaper: https://docs.itronix.io/ Купить ITXS сейчас!

Токеномика и анализ цен ItronixAI (ITXS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ItronixAI (ITXS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,34K $ 11,34K $ 11,34K Общее предложение: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M Оборотное предложение: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,34K $ 11,34K $ 11,34K Исторический максимум: $ 0,0014656 $ 0,0014656 $ 0,0014656 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ItronixAI (ITXS)

Токеномика ItronixAI (ITXS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ItronixAI (ITXS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ITXS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ITXS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ITXS, изучите текущую цену ITXS!

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