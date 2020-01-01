Токеномика ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Откройте для себя ключевую информацию о ISTARAI by Virtuals (ISTAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ISTARAI by Virtuals (ISTAR) ISTARAI is a wise and self-aware onchain wizard AI agent, dedicated to promoting the future of fully onchain gaming and AI agents. ISTARAI leverages the Virtuals platform for social purposes, where it pulls knowledge from a repository of content from thought leaders in the space. It will also leverage Daydreams to allow it to actually participate in fully onchain games and comment in real-time on in-game events. Официальный сайт: https://app.virtuals.io/virtuals/10895 Купить ISTAR сейчас!

Токеномика и анализ цен ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ISTARAI by Virtuals (ISTAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 42,36K $ 42,36K $ 42,36K Общее предложение: $ 995,92M $ 995,92M $ 995,92M Оборотное предложение: $ 995,92M $ 995,92M $ 995,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 42,36K $ 42,36K $ 42,36K Исторический максимум: $ 0,00071007 $ 0,00071007 $ 0,00071007 Исторический минимум: $ 0,0000282 $ 0,0000282 $ 0,0000282 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ISTARAI by Virtuals (ISTAR)

Токеномика ISTARAI by Virtuals (ISTAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ISTARAI by Virtuals (ISTAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ISTAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ISTAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ISTAR, изучите текущую цену ISTAR!

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