Токеномика Interport Token (ITP) Откройте для себя ключевую информацию о Interport Token (ITP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Interport Token (ITP) Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price! The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain! Официальный сайт: https://interport.fi/ Whitepaper: https://docs.interport.fi/ Купить ITP сейчас!

Токеномика и анализ цен Interport Token (ITP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Interport Token (ITP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 284,62K $ 284,62K $ 284,62K Общее предложение: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Оборотное предложение: $ 34,93M $ 34,93M $ 34,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,22M $ 1,22M $ 1,22M Исторический максимум: $ 6,96 $ 6,96 $ 6,96 Исторический минимум: $ 0,0041233 $ 0,0041233 $ 0,0041233 Текущая цена: $ 0,00814763 $ 0,00814763 $ 0,00814763 Узнайте больше о цене Interport Token (ITP)

Токеномика Interport Token (ITP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Interport Token (ITP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ITP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ITP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ITP, изучите текущую цену ITP!

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