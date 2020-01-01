Токеномика intellika AI (INTAI) Откройте для себя ключевую информацию о intellika AI (INTAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о intellika AI (INTAI) intellika AI token aims to revolutionize the platform economy by decentralizing profit-sharing mechanisms through blockchain technology and AI Agents. In today's platform systems, users contribute significantly to the success of platforms like Meta but receive no share of the advertising revenue. intellika AI ecosystem addresses this by enabling a protocol economy where users are fairly rewarded for their participation. Our innovative transaction fee distribution ensures continuous rewards to token holders, facilitates token buybacks and burns, enhances liquidity, and supports marketing and CEX listings, driving sustained value growth. Официальный сайт: https://intellika-ai.com/ Купить INTAI сейчас!

Токеномика и анализ цен intellika AI (INTAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене intellika AI (INTAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,91K $ 20,91K $ 20,91K Общее предложение: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M Оборотное предложение: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,91K $ 20,91K $ 20,91K Исторический максимум: $ 0,00244052 $ 0,00244052 $ 0,00244052 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене intellika AI (INTAI)

Токеномика intellika AI (INTAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики intellika AI (INTAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INTAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INTAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INTAI, изучите текущую цену INTAI!

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