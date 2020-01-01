Токеномика Infinity Skies (ISKY) Откройте для себя ключевую информацию о Infinity Skies (ISKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Infinity Skies (ISKY) In Infinity Skies, players will build, socialize, trade, and undertake numerous adventures. Skyblocks (ISKY) tokens are the fuel that powers the Infinity Skies platform. Players will compete to build the most prestigious castle in the community while collecting rare NFT decorations, skins, and building components. They own their island in the sky on which they can build their castle and allow other users to visit. The ultimate goal is to become the King of Infinity Skies. Официальный сайт: https://infinityskies.io/ Купить ISKY сейчас!

Токеномика и анализ цен Infinity Skies (ISKY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Infinity Skies (ISKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,49K $ 8,49K $ 8,49K Общее предложение: $ 18,36M $ 18,36M $ 18,36M Оборотное предложение: $ 15,52M $ 15,52M $ 15,52M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,05K $ 10,05K $ 10,05K Исторический максимум: $ 0,727568 $ 0,727568 $ 0,727568 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00054726 $ 0,00054726 $ 0,00054726 Узнайте больше о цене Infinity Skies (ISKY)

Токеномика Infinity Skies (ISKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Infinity Skies (ISKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ISKY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ISKY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ISKY, изучите текущую цену ISKY!

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