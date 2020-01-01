Токеномика Incrypt (INC) Откройте для себя ключевую информацию о Incrypt (INC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Incrypt (INC) INC is the main currency of the Incrypt ecosystem, used to buy NFT card packs, and purchase in-game items in upcoming RPG/MMO game. It also grants entries into weekly BTC giveaways and is tradable on the open market. When used within the Incrypt platform, INC gives users 3x value compared to its external price, rewarding active participation and fueling long-term engagement. The NFT aspect of this project makes it one of a kind and adds a new level of gaming, not only to the gaming space, but to the crypto space as well. Официальный сайт: https://incrypt.com.au Whitepaper: https://www.incrypt.com.au/member-portal/white-paper Купить INC сейчас!

Токеномика и анализ цен Incrypt (INC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Incrypt (INC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 92,52M $ 92,52M $ 92,52M Общее предложение: $ 21,00B $ 21,00B $ 21,00B Оборотное предложение: $ 6,46B $ 6,46B $ 6,46B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 300,78M $ 300,78M $ 300,78M Исторический максимум: $ 0,03726259 $ 0,03726259 $ 0,03726259 Исторический минимум: $ 0,00207913 $ 0,00207913 $ 0,00207913 Текущая цена: $ 0,01441054 $ 0,01441054 $ 0,01441054 Узнайте больше о цене Incrypt (INC)

Токеномика Incrypt (INC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Incrypt (INC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INC, изучите текущую цену INC!

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