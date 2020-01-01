Токеномика IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Откройте для себя ключевую информацию о IN MEMES WE TRUST ($TRUST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о IN MEMES WE TRUST ($TRUST) IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token, It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency. We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth! We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene. In memes we trust ! Официальный сайт: https://inmemeswetrust.net/ Купить $TRUST сейчас!

Токеномика и анализ цен IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене IN MEMES WE TRUST ($TRUST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,01K $ 14,01K $ 14,01K Общее предложение: $ 870,10M $ 870,10M $ 870,10M Оборотное предложение: $ 870,10M $ 870,10M $ 870,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,01K $ 14,01K $ 14,01K Исторический максимум: $ 0,00100456 $ 0,00100456 $ 0,00100456 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене IN MEMES WE TRUST ($TRUST)

Токеномика IN MEMES WE TRUST ($TRUST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики IN MEMES WE TRUST ($TRUST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $TRUST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $TRUST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $TRUST, изучите текущую цену $TRUST!

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