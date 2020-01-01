Токеномика Idavoll DAO (IDV) Откройте для себя ключевую информацию о Idavoll DAO (IDV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Idavoll DAO (IDV) Idavoll Network is a decentralized organization platform that provides infrastructure and services to users of the Idavoll Network and Polkadot ParaChains. Each Idavoll Network’s individual organization exists as a set of modules that define the organization’s stakeholders and their associated rights and privileges. Idavoll Network will implement Idavoll Court in the future, developed and maintained by Idavoll Network token holders. The Idavoll Court can be used by organizations to resolve subjective disputes with binary outcomes utilizing Idavoll’s unique on-chain solutions. Официальный сайт: https://idavoll.network/ Купить IDV сейчас!

Токеномика и анализ цен Idavoll DAO (IDV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Idavoll DAO (IDV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 90.86K $ 90.86K $ 90.86K Общее предложение: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Оборотное предложение: $ 789.04M $ 789.04M $ 789.04M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 230.31K $ 230.31K $ 230.31K Исторический максимум: $ 0.382351 $ 0.382351 $ 0.382351 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00011515 $ 0.00011515 $ 0.00011515 Узнайте больше о цене Idavoll DAO (IDV)

Токеномика Idavoll DAO (IDV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Idavoll DAO (IDV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IDV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IDV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IDV, изучите текущую цену IDV!

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