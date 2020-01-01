Токеномика Huanghuali Token (HLT)

Токеномика Huanghuali Token (HLT)

Откройте для себя ключевую информацию о Huanghuali Token (HLT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Huanghuali Token (HLT)

Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology.

The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security.

Официальный сайт:
https://www.holytoken.net
Whitepaper:
https://www.holytoken.net/HLTEN.pdf

Токеномика и анализ цен Huanghuali Token (HLT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Huanghuali Token (HLT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 193,94K
$ 193,94K$ 193,94K
Общее предложение:
$ 161,15K
$ 161,15K$ 161,15K
Оборотное предложение:
$ 161,15K
$ 161,15K$ 161,15K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 193,94K
$ 193,94K$ 193,94K
Исторический максимум:
$ 4,15
$ 4,15$ 4,15
Исторический минимум:
$ 0,658099
$ 0,658099$ 0,658099
Текущая цена:
$ 1,2
$ 1,2$ 1,2

Токеномика Huanghuali Token (HLT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Huanghuali Token (HLT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HLT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HLT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HLT, изучите текущую цену HLT!

Прогноз цены HLT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.