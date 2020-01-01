Токеномика Huanghuali Token (HLT) Откройте для себя ключевую информацию о Huanghuali Token (HLT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Huanghuali Token (HLT) Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security. Официальный сайт: https://www.holytoken.net Whitepaper: https://www.holytoken.net/HLTEN.pdf Купить HLT сейчас!

Токеномика и анализ цен Huanghuali Token (HLT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Huanghuali Token (HLT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 193,94K $ 193,94K $ 193,94K Общее предложение: $ 161,15K $ 161,15K $ 161,15K Оборотное предложение: $ 161,15K $ 161,15K $ 161,15K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 193,94K $ 193,94K $ 193,94K Исторический максимум: $ 4,15 $ 4,15 $ 4,15 Исторический минимум: $ 0,658099 $ 0,658099 $ 0,658099 Текущая цена: $ 1,2 $ 1,2 $ 1,2 Узнайте больше о цене Huanghuali Token (HLT)

Токеномика Huanghuali Token (HLT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Huanghuali Token (HLT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HLT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HLT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HLT, изучите текущую цену HLT!

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