Токеномика Hot Mom (HOTMOM) Откройте для себя ключевую информацию о Hot Mom (HOTMOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hot Mom (HOTMOM) Hot Mom is meme token on solana, build with community. I cook, I clean, I crash charts in heels. They call me Hot Mom for a reason. I’m the reason your feed’s sweating. I’m not just a snack—I’m the full-course fantasy. One wink and trends flip. One step and heads turn. Keep up if you can, baby. But don’t burn yourself.. It’s not just me—there’s a whole crew. Slide into Telegram where it’s moms, memes, and mayhem. We’re chatting, laughing, dropping heat, and keeping it flirty 24/7. If you’re into bold energy and hotter takes, this is your new favorite place. Come say hi. We might adopt you. Официальный сайт: https://hotmomsol.xyz/ Купить HOTMOM сейчас!

Токеномика и анализ цен Hot Mom (HOTMOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hot Mom (HOTMOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 32,02M $ 32,02M $ 32,02M Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,02M $ 32,02M $ 32,02M Исторический максимум: $ 0,112823 $ 0,112823 $ 0,112823 Исторический минимум: $ 0,02371858 $ 0,02371858 $ 0,02371858 Текущая цена: $ 0,03201975 $ 0,03201975 $ 0,03201975 Узнайте больше о цене Hot Mom (HOTMOM)

Токеномика Hot Mom (HOTMOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hot Mom (HOTMOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOTMOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOTMOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOTMOM, изучите текущую цену HOTMOM!

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