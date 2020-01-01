Токеномика Hot Mom (HOTMOM)

Токеномика Hot Mom (HOTMOM)

Откройте для себя ключевую информацию о Hot Mom (HOTMOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Hot Mom (HOTMOM)

Hot Mom is meme token on solana, build with community. I cook, I clean, I crash charts in heels.

They call me Hot Mom for a reason. I’m the reason your feed’s sweating. I’m not just a snack—I’m the full-course fantasy. One wink and trends flip. One step and heads turn.

Keep up if you can, baby. But don’t burn yourself.. It’s not just me—there’s a whole crew.

Slide into Telegram where it’s moms, memes, and mayhem. We’re chatting, laughing, dropping heat, and keeping it flirty 24/7. If you’re into bold energy and hotter takes, this is your new favorite place.

Come say hi. We might adopt you.

Официальный сайт:
https://hotmomsol.xyz/

Токеномика и анализ цен Hot Mom (HOTMOM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hot Mom (HOTMOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 32,02M
$ 32,02M$ 32,02M
Общее предложение:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
Оборотное предложение:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 32,02M
$ 32,02M$ 32,02M
Исторический максимум:
$ 0,112823
$ 0,112823$ 0,112823
Исторический минимум:
$ 0,02371858
$ 0,02371858$ 0,02371858
Текущая цена:
$ 0,03201975
$ 0,03201975$ 0,03201975

Токеномика Hot Mom (HOTMOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hot Mom (HOTMOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HOTMOM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HOTMOM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOTMOM, изучите текущую цену HOTMOM!

Прогноз цены HOTMOM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.