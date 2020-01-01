Токеномика Homebrew Robotics Club (BREW) Откройте для себя ключевую информацию о Homebrew Robotics Club (BREW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Homebrew Robotics Club (BREW) The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable. Официальный сайт: https://homebrew.build/en Купить BREW сейчас!

Токеномика и анализ цен Homebrew Robotics Club (BREW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Homebrew Robotics Club (BREW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,24M $ 1,24M $ 1,24M Общее предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M Оборотное предложение: $ 749,48M $ 749,48M $ 749,48M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,65M $ 1,65M $ 1,65M Исторический максимум: $ 0,00611481 $ 0,00611481 $ 0,00611481 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00165062 $ 0,00165062 $ 0,00165062 Узнайте больше о цене Homebrew Robotics Club (BREW)

Токеномика Homebrew Robotics Club (BREW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Homebrew Robotics Club (BREW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BREW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BREW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BREW, изучите текущую цену BREW!

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