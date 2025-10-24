Текущая цена HoldME Token сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены HOLDME к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HOLDME прямо сейчас на MEXC.Текущая цена HoldME Token сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены HOLDME к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HOLDME прямо сейчас на MEXC.

Логотип HoldME Token

Цена HoldME Token (HOLDME)

Не в листинге

Текущая цена 1 HOLDME в USD:

$0,00013775
+0,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены HoldME Token (HOLDME) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:44:58 (UTC+8)

Информация о ценах HoldME Token (HOLDME) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0,02%

+0,29%

-5,01%

-5,01%

Текущая цена HoldME Token (HOLDME) составляет --. За последние 24 часа HOLDME торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HOLDME за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, HOLDME изменился на -0,02% за последний час, на +0,29% за 24 часа и на -5,01% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация HoldME Token (HOLDME)

$ 137,83K
--
$ 137,83K
1,00B
1 000 000 000,0
Текущая рыночная капитализация HoldME Token составляет $ 137,83K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HOLDME составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 137,83K.

История цен HoldME Token (HOLDME) в USD

За сегодня изменение цены HoldME Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены HoldME Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены HoldME Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены HoldME Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,29%
30 дней$ 0-35,69%
60 дней$ 0-54,24%
90 дней$ 0--

Что такое HoldME Token (HOLDME)

HoldME - a deflationary token fueled by real Bitcoin mining. Supply reduced by burns. No inflation—just real utility.

No Promises. Just Action.

HoldME’s core utility is marketing – but through our partnership with MineIT, we’ve established a sustainable cycle: mine cryptocurrencies, convert earnings, and burn HoldME tokens. This process transforms real mining revenue into deflationary momentum.

Why the Burn Matters – It’s a Process. Born from the fusion of cutting-edge blockchain technology and tangible Bitcoin mining, HoldME is more than just a token – it’s a self-sustaining ecosystem.

Every HoldME token purchased with mining revenue is sent to be burned, which permanently removes it from circulation. This action is transparent, on-chain, and irreversible.

We don’t stake. We don’t redistribute. We don’t inflate. We execute a simple cycle – and make every step visible.

The result isn’t speculation. It’s accountability.

Источник HoldME Token (HOLDME)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены HoldME Token (USD)

Сколько будет стоить HoldME Token (HOLDME) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов HoldME Token (HOLDME) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для HoldME Token.

Проверьте прогноз цены HoldME Token!

HOLDME на местную валюту

Токеномика HoldME Token (HOLDME)

Понимание токеномики HoldME Token (HOLDME) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HOLDME прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о HoldME Token (HOLDME)

Сколько стоит HoldME Token (HOLDME) на сегодня?
Актуальная цена HOLDME в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HOLDME в USD?
Текущая цена HOLDME в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация HoldME Token?
Рыночная капитализация HOLDME составляет $ 137,83K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HOLDME?
Циркулирующее предложение HOLDME составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HOLDME?
HOLDME достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена HOLDME за все время (ATL)?
HOLDME достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов HOLDME?
Объем торгов за последние 24 часа для HOLDME составляет -- USD.
Вырастет ли HOLDME в цене в этом году?
HOLDME может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HOLDME для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:44:58 (UTC+8)

