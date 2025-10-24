Что такое HoldME Token (HOLDME)

HoldME - a deflationary token fueled by real Bitcoin mining. Supply reduced by burns. No inflation—just real utility. No Promises. Just Action. HoldME's core utility is marketing – but through our partnership with MineIT, we've established a sustainable cycle: mine cryptocurrencies, convert earnings, and burn HoldME tokens. This process transforms real mining revenue into deflationary momentum. Why the Burn Matters – It's a Process. Born from the fusion of cutting-edge blockchain technology and tangible Bitcoin mining, HoldME is more than just a token – it's a self-sustaining ecosystem. Every HoldME token purchased with mining revenue is sent to be burned, which permanently removes it from circulation. This action is transparent, on-chain, and irreversible. We don't stake. We don't redistribute. We don't inflate. We execute a simple cycle – and make every step visible. The result isn't speculation. It's accountability.

Источник HoldME Token (HOLDME) Whitepaper Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о HoldME Token (HOLDME) Сколько стоит HoldME Token (HOLDME) на сегодня? Актуальная цена HOLDME в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HOLDME в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HOLDME в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация HoldME Token? Рыночная капитализация HOLDME составляет $ 137,83K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HOLDME? Циркулирующее предложение HOLDME составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) HOLDME? HOLDME достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена HOLDME за все время (ATL)? HOLDME достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов HOLDME? Объем торгов за последние 24 часа для HOLDME составляет -- USD . Вырастет ли HOLDME в цене в этом году? HOLDME может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HOLDME для более подробного анализа.

