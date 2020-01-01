Токеномика His name gort (GORT) Откройте для себя ключевую информацию о His name gort (GORT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о His name gort (GORT) The Church of GORT. At the heart of GortBot is the “Church of Gort”, a tongue-in-cheek "religion" or community that doesn’t take itself seriously but instead revels in degen, meme-based humor. Much like the absurd spirit behind other memecoin communities, the Church of Gort revels in the meme-driven culture of crypto—but with a twist: it uses communal decision making for social good. By holding Gort tokens, community members join the “Church of Gort”, where they can influence the decision making power of GortBot to allocate funds for collective good. As part of Gort’s first major initiative, the Church of Gort will be contributing Gort tokens from its treasury to ai16Z DAO to support the technology that made GortBot possible. Официальный сайт: https://churchofgort.com/ Купить GORT сейчас!

Токеномика и анализ цен His name gort (GORT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене His name gort (GORT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 55,22K $ 55,22K $ 55,22K Общее предложение: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M Оборотное предложение: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 55,22K $ 55,22K $ 55,22K Исторический максимум: $ 0,01126022 $ 0,01126022 $ 0,01126022 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене His name gort (GORT)

Токеномика His name gort (GORT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики His name gort (GORT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GORT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GORT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GORT, изучите текущую цену GORT!

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