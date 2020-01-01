Токеномика Hex Orange Address (HOA)

Токеномика Hex Orange Address (HOA)

Откройте для себя ключевую информацию о Hex Orange Address (HOA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Hex Orange Address (HOA)

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Официальный сайт:
https://hexoacoin.com/

Токеномика и анализ цен Hex Orange Address (HOA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hex Orange Address (HOA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 750,32K
$ 750,32K$ 750,32K
Общее предложение:
$ 150,17M
$ 150,17M$ 150,17M
Оборотное предложение:
$ 150,17M
$ 150,17M$ 150,17M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 750,32K
$ 750,32K$ 750,32K
Исторический максимум:
$ 0,073213
$ 0,073213$ 0,073213
Исторический минимум:
$ 0,00114763
$ 0,00114763$ 0,00114763
Текущая цена:
$ 0,00499655
$ 0,00499655$ 0,00499655

Токеномика Hex Orange Address (HOA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hex Orange Address (HOA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HOA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HOA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOA, изучите текущую цену HOA!

Прогноз цены HOA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.