Токеномика hBARK (HBARK) Откройте для себя ключевую информацию о hBARK (HBARK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о hBARK (HBARK) The Barking Game is a gamified social media experience that rewards meaningful engagement on Twitter through blockchain technology. Players earn Bark Power daily by holding the $hbark token, the game’s primary utility token, and use it to "bark" (award points) to impactful tweets they want to amplify. By seamlessly integrating Hedera blockchain mechanics with Twitter, the game fosters a dynamic community where users are incentivized to highlight and reward valuable content. Its transparent, blockchain-driven approach ensures fairness and accountability, creating a unique blend of social media interaction and decentralized technology. At its core, The Barking Game is about encouraging authentic engagement, rewarding meaningful contributions, and amplifying impactful voices within a growing ecosystem. Официальный сайт: https://hbark.club/ Купить HBARK сейчас!

Токеномика и анализ цен hBARK (HBARK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене hBARK (HBARK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 181,24K $ 181,24K $ 181,24K Общее предложение: $ 420,00M $ 420,00M $ 420,00M Оборотное предложение: $ 420,00M $ 420,00M $ 420,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 181,24K $ 181,24K $ 181,24K Исторический максимум: $ 0,00328604 $ 0,00328604 $ 0,00328604 Исторический минимум: $ 0,00036171 $ 0,00036171 $ 0,00036171 Текущая цена: $ 0,00043152 $ 0,00043152 $ 0,00043152 Узнайте больше о цене hBARK (HBARK)

Токеномика hBARK (HBARK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики hBARK (HBARK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HBARK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HBARK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HBARK, изучите текущую цену HBARK!

Прогноз цены HBARK Хотите узнать, куда может двигаться HBARK? Наша страница прогноза цены HBARK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена HBARK прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!