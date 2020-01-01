Токеномика Grok Inu (GROKINU) Откройте для себя ключевую информацию о Grok Inu (GROKINU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Grok Inu (GROKINU) Grok Inu is a Meme project that integrates DeFi such as NFT Product, Auction Dapp, Sharing Profit Dapp Официальный сайт: https://grokinucoin.vip/ Whitepaper: https://grokinucoin.gitbook.io/whitepaper/ Купить GROKINU сейчас!

Токеномика и анализ цен Grok Inu (GROKINU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Grok Inu (GROKINU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 109,16K $ 109,16K $ 109,16K Общее предложение: $ 416 682,20T $ 416 682,20T $ 416 682,20T Оборотное предложение: $ 416 682,20T $ 416 682,20T $ 416 682,20T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 109,16K $ 109,16K $ 109,16K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Grok Inu (GROKINU)

Токеномика Grok Inu (GROKINU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Grok Inu (GROKINU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GROKINU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GROKINU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GROKINU, изучите текущую цену GROKINU!

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