Токеномика Grid Protocol (GRID) Откройте для себя ключевую информацию о Grid Protocol (GRID), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Grid Protocol (GRID) Grid Protocol presents a revolutionary paradigm in decentralized computing by introducing an AI-driven infrastructure specifically designed for autonomous agent deployment and coordination within Web3 ecosystems. The protocol establishes a comprehensive framework that addresses fundamental inefficiencies in traditional smart contract development through the implementation of GridVM, a zero-gas virtual machine optimized for agent-native operations and inter-agent communication protocols. Официальный сайт: https://gridprotocol.net Whitepaper: https://grid-protocol-docs.gitbook.io/grid-protocol Купить GRID сейчас!

Токеномика и анализ цен Grid Protocol (GRID) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Grid Protocol (GRID), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,44K $ 6,44K $ 6,44K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 770,00M $ 770,00M $ 770,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,36K $ 8,36K $ 8,36K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Grid Protocol (GRID)

Токеномика Grid Protocol (GRID): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Grid Protocol (GRID) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GRID, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GRID. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRID, изучите текущую цену GRID!

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