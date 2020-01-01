Токеномика Grid Protocol (GRID)
Информация о Grid Protocol (GRID)
Grid Protocol presents a revolutionary paradigm in decentralized computing by introducing an AI-driven infrastructure specifically designed for autonomous agent deployment and coordination within Web3 ecosystems. The protocol establishes a comprehensive framework that addresses fundamental inefficiencies in traditional smart contract development through the implementation of GridVM, a zero-gas virtual machine optimized for agent-native operations and inter-agent communication protocols.
Токеномика и анализ цен Grid Protocol (GRID)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Grid Protocol (GRID), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Grid Protocol (GRID): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Grid Protocol (GRID) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов GRID, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов GRID.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRID, изучите текущую цену GRID!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.